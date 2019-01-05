Дортмундская «Боруссия» не станет отпускать Вайгля в «ПСЖ» в январе

Дортмундская «Боруссия» не хочет отпускать полузащитника Юлиана Вайгля в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.com.



По информации источника, главный тренер дортмундской команды Люсьен Фавр выступил против возможного трансфера полузащитника, в связи с чем руководство «Боруссии» приняло решение прервать переговоры с парижанами. Фавр рассчитывает на Вайгля и планирует продолжить работу с игроком.



Ранее сообщалось, что 23-летний футболист недоволен малым количеством игрового времени. В нынешнем сезоне он провёл только четыре матча в чемпионате Германии. В услугах Вайгля также заинтересованы «Рома» и лондонский «Арсенал». Дортмундская «Боруссия» после 17 туров лидирует в Бундеслиге, набрав 42 очка.

Вайгль, вероятнее всего, покинет «Боруссию» Д зимой