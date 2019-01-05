Санчес — в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Редингом»

«Манчестер Юнайтед» объявил стартовый состав на матч 1/32 финала Кубка Англии с «Редингом». Встреча команд состоится сегодня, 5 января, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг, Джонс, Дармиан, Далот, Перейра, Фред, Мактоминей, Санчес, Лукаку, Мата.



В 21 матче сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Рединг» занимает 23-е место в таблице Чемпионшипа после 26 туров, в активе команды 20 очков.



Посмотреть расписание всех матчей 1/32 финала Кубка Англии можно на «Чемпионате».