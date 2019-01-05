Агент: Абель Эрнандес не покинет ЦСКА зимой, он остаётся в команде

Агент Пабло Бентанкур, который представляет интересы нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса, сообщил, что уругвайский футболист не покинет московский клуб зимой.

«Зимой Абель из ЦСКА не уйдёт. Он остаётся в команде», — сказал Бентанкур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Эрнандес перешёл в ЦСКА на правах свободного агента летом 2018 года. В первой половине сезона Российской Премьер-Лиги он провёл восемь матчей (четыре — в основном составе) за клуб, отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее 28-летний форвард выступал за итальянский «Палермо», английский «Халл Сити», а также уругвайские «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль».

ЦСКА после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.