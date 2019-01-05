«Алавес» — «Валенсия»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15

В матче 18-го тура испанской Примеры «Алавес» примет «Валенсию». Встреча состоится сегодня, 5 января, на стадионе «Мендисорроса» в испанском городе Витория. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию игры.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давидом Медье Хименесом. Его ассистентами будут Хуан Карлос Барранко Трехо и Хоан Мендес. Резервным рефери назначен Карлос Фернандес Буэрго.



После 17 туров «Алавес» набрал 28 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (22) — на 11-м месте. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», в активе команды 37 очков.



Прямая видеотрансляция матча «Алавес» — «Валенсия» на «Чемпионате».