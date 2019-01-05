«Ювентус» не отпустит Бенатиа в зимнее трансферное окно

Защитник туринского «Ювентуса» Мехди Бенатиа не покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, «Ювентус» отклонил предложения «Милана», лондонского «Арсенала» и «Шальке-04» о трансфере 31-летнего игрока в январе. Марокканец выразил желание покинуть туринскую команду в связи с отсутствием регулярной игровой практики.



В нынешней кампании Мехди принял участие в пяти матчах в чемпионате Италии. В Лиге чемпионов защитник вышел только в одной встрече.



«Ювентус», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу Серии А. В 19 матчах туринский клуб одержал 17 побед и дважды сыграл вничью. 21 января команда Массимилиано Аллегри на своём поле примет «Кьево».

Бенатиа надеется покинуть «Ювентус» этой зимой