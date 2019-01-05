Ройса признали лучшим футболистом сборной Германии в 2018 году

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан лучшим футболистом сборной Германии в 2018 году по версии болельщиков, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

В голосовании 29-летний игрок набрал 89 928 голосов (33,9%), опередив защитника «Баварии» Йозуа Киммиха (31%) и полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане (10,3%).

В 2018 году Ройс принял участие в восьми матчах из 13 за сборную Германии, на его счету один гол и одна результативная передача.

Напомним, в прошлом году сборная Германии, будучи одним из главных фаворитов чемпионата мира в России и действующим чемпионом мира, не смогла преодолеть групповой этап турнира, а затем вылетела из лиги А по итогам группового этапа Лиги наций УЕФА.