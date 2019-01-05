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Трабукки: Р. Ерёменко останется в «Спартаке» и будет играть ключевую роль

Фото: РИА Новости
Трабукки: Р. Ерёменко останется в «Спартаке» и будет играть ключевую роль
Футбол / РПЛ

Агент Марко Трабукки, который представляет интересы полузащитника «Спартака» Романа Ерёменко, сообщил, что футболист не уйдёт из клуба зимой и отправится с командой на сборы, а также, что теперь хавбек полностью здоров и готов приступить к работе.

«Во время отпуска Роман прошёл медосмотр. Обследование показало, что он полностью готов работать. Ерёменко здоров, его ничего не беспокоит.

Уверен, Роман не только останется в «Спартаке», но и в ближайшие годы будет играть ключевую роль в успехах команды. Контактировали ли мы с «Ростовом»? И не только, но пока Роман просил меня не рассматривать другие предложения», — цитирует Трабукки Sport24.

Роман Ерёменко перешёл в «Спартак» в 2018 году, отбыв двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний полузащитник принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.

«Спартак» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая на шесть очков от лидирующего «Зенита».

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