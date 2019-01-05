«Спартак» объявил о расторжении контракта с Самедовым

Полузащитник Александр Самедов и московский «Спартак» сегодня, 5 января, расторгли трудовой договор по соглашению сторон, сообщает официальный сайт красно-белых.

«ФК «Спартак-Москва» благодарит Александра Самедова за годы, проведённые в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

34-летний полузащитник является воспитанником «Спартака». Он дебютировал в составе первой команды в ноябре 2002 года. С 2005 по 2017 год Александр выступал за другие московские клубы, а в 2017 году вернулся в стан красно-белых и вместе с командой стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Самедов провёл за «Спартак» 109 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.