Самедов — об уходе из «Спартака»: грустно покидать родной клуб, но это жизнь

Полузащитник Александр Самедов прокомментировал расторжение контракта с московским «Спартаком», о чём красно-белые объявили сегодня, 5 января.

«Конечно, грустно покидать родной клуб, но это жизнь. И она продолжается. Последние два года после возвращения в клуб — прекрасное время. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, потом — бронзовые медали. Эти два года в «Спартаке» — большой этап в моей карьере.

Что могу сказать клубу и болельщикам на прощание? «Спартаку» желаю больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить. Благодарен руководству клуба. А болельщикам хочу сказать огромное спасибо за то, как встретили меня после возвращения, как поддерживали команду. Спасибо всем!» — цитирует Самедова официальный сайт «Спартака».