«Райо Вальекано» обыграл «Вальядолид» благодаря голу, забитому на 1-й минуте

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» принимал «Райо Вальекано». Встреча состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола стал полузащитник «Райо Вальекано» Альваро Медран, отправивший мяч в ворота соперника на 1-й минуте встречи.

«Райо Вальекано» набрал 16 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вальядолид» (21) располагается на 14-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», в активе которой 37 очков.



В следующем туре «Вальядолид» сыграет на выезде с «Валенсией», а «Райо Вальекано» примет на своём поле «Сельту».