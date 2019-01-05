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«Райо Вальекано» обыграл «Вальядолид» благодаря голу, забитому на 1-й минуте

«Райо Вальекано» обыграл «Вальядолид» благодаря голу, забитому на 1-й минуте
Футбол / Испания

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» принимал «Райо Вальекано». Встреча состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Райо Вальекано» Альваро Медран, отправивший мяч в ворота соперника на 1-й минуте встречи.

«Райо Вальекано» набрал 16 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вальядолид» (21) располагается на 14-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», в активе которой 37 очков.

В следующем туре «Вальядолид» сыграет на выезде с «Валенсией», а «Райо Вальекано» примет на своём поле «Сельту».

Испания - Примера. 18-й тур
05 января 2019, суббота. 15:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
0:1
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 – Медран – 1
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