Буффон: думал, что пора заканчивать, когда вышел играть с сыном экс-одноклубника

Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал, какие эмоции испытал в 2016 году, когда сыграл с «Фиорентиной», в составе которой дебютировал в 18 лет полузащитник Федерико Кьеза. Федерико — сын Энрико Кьезы, вместе с которым Буффон в начале карьеры защищал цвета «Пармы».

«Когда впервые вышел играть в матче с командой Федерико, был сбит с толку: в первый раз играл против сына бывшего партнёра по команде. Подумал, возможно, пришло время заканчивать с футболом. Однако подобная история повторилась ещё несколько раз, и сейчас я уже считаю это подарком жизни, которому нужно радоваться», — приводит слова 40-летнего Буффона Football Italia.

Буффон дебютировал в составе «Пармы» в 1995 году. В этом сезоне голкипер выступает во французском «ПСЖ».