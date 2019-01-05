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«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв «Рединг»

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв «Рединг»
Футбол / Англия

«Манчестер Юнайтед» одержал победу в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с «Редингом». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0.

Автором первого мяча стал полузащитник Хуан Мата, реализовавший пенальти на 22-й минуте. До перерыва преимущество «красных дьяволов» увеличил форвард Ромелу Лукаку. Нападающий Алексис Санчес записал в актив результативную передачу.

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, «Рединг» покинул турнир.

Другие результаты 1/32 финала Кубка Англии

«Шеффилд Уэнсдей» — «Лутон Таун» — 0:0

«Вест Бромвич Альбион» — «Уиган Атлетик» — 1:0

«Шрусбери Таун» — «Сток Сити» — 1:1

«Борнмут» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:3

«Вест Хэм Юнайтед» — «Бирмингем Сити» — 2:0

«Бёрнли» — «Барнсли» — 1:0.

Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2:0
Рединг
Рединг
1:0 – Мата – 22 (пен), 2:0 – Лукаку – 45+4
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 15:30 МСК
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
0:0
Лутон Таун
Лутон
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 15:30 МСК
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
1:0
Уиган Атлетик
Уиган
1:0 – Сако – 31
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 15:30 МСК
Шрусбери Таун
Шрусбери
1:1
Сток Сити
Сток-он-Трент
1:0 – Норбёрн – 45+4 (пен), 1:1 – Крауч – 78
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 15:30 МСК
Борнмут
Борнмут
1:3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 – Кнокар – 31, 0:2 – Биссума – 34, 1:2 – Пью – 55, 1:3 – Андоне – 64
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 15:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
2:0
Бирмингем Сити
Бирмингем
1:0 – Арнаутович – 2, 2:0 – Кэрролл – 90+1
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 15:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
1:0
Барнсли
Барнсли
1:0 – Вуд – 90+2 (пен)
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