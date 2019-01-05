«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв «Рединг»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с «Редингом». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0.

Автором первого мяча стал полузащитник Хуан Мата, реализовавший пенальти на 22-й минуте. До перерыва преимущество «красных дьяволов» увеличил форвард Ромелу Лукаку. Нападающий Алексис Санчес записал в актив результативную передачу.

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, «Рединг» покинул турнир.

Другие результаты 1/32 финала Кубка Англии

«Шеффилд Уэнсдей» — «Лутон Таун» — 0:0

«Вест Бромвич Альбион» — «Уиган Атлетик» — 1:0

«Шрусбери Таун» — «Сток Сити» — 1:1

«Борнмут» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:3

«Вест Хэм Юнайтед» — «Бирмингем Сити» — 2:0

«Бёрнли» — «Барнсли» — 1:0.