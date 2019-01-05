Тер Штеген едва не пострадал при встрече с фанатами «Барселоны»

Немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген едва не получил серьёзнейшую травму на открытой тренировке во время автограф-сессии для болельщиков.

Голкипер раздавал автографы, и в это время один из фанатов поднёс флажок прямо к лицу немца и едва не угодил ему в глаз древком. Спас тер Штегена стюард, который вовремя увидел и убрал флажок от лица вратаря.

26-летний тер Штеген перешёл в «Барселону» летом 2014 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в чемпионате Испании, пропустил 19 голов. Также на его счету пять матчей в Лиге чемпионов, в них пропущено четыре мяча. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2022 года.