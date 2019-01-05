Сульшер: «МЮ» сыграл не лучшим образом в матче с «Редингом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с «Редингом» (2:0).

«Мы играли не лучшим образом. Соперник контролировал игру в течение первых пяти минут, а мы не очень быстро набирали скорость. Но у нас произошло девять изменений в составе, так что ответственность лежит на мне. Я усложнил парням задачу, так как они не играли вместе слишком много. Несмотря на все трудности, мы сумели забить голы и добыть победу.

Что касается травмы Алексиса Санчеса, надеюсь, она не слишком серьёзная — повреждение того же подколенного сухожилия, которое беспокоило его ранее. Посмотрим.

VAR? Мне было понятно и без видеоповтора, что на Хуане Мате нарушили правила», — приводит слова Сульшера BBC.