Санчес по ошибке занял место Сульшера после замены в матче Кубка Англии

Чилийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес по ошибке сел на место исполняющего обязанности главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера на скамейке запасных во время матча Кубка Англии с «Редингом» (2:0).

Форвард начал встречу в стартовом составе, отметился результативной передачей, но затем был заменён на 64-й минуте. После замены футболист отправился на скамейку и занял место Сульшера. Тренера это не смутило, и он просто попросил чилийца пересесть к остальным игрокам.

30-летний Санчес перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» прошлой зимой в обмен на полузащитника Генриха Мхитаряна. В нынешнем сезоне провёл 11 матчей во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча, а также отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.