Гол на первой минуте — в видеообзоре матча «Вальядолид» — «Райо Вальекано»

В матче 18-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Райо Вальекано». Встреча состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Райо Вальекано» Альваро Медран, отправивший мяч в ворота соперника на первой минуте. В конце игры у хавбека «Вальядолида» Мичела была хорошая возможность сравнять счёт, но он не реализовал пенальти.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Вальядолид», набрав 21 очко, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Райо Вальекано» (16) — 19-е.

В следующем туре «Райо Вальекано» 11 января на домашнем стадионе сыграет с «Сельтой», а «Вальядолид» на следующий день в гостях встретится с «Валенсией».