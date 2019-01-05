Клопп: Соланке не повезло в «Ливерпуле», ему было лучше уйти

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер нападающего Доменика Соланке в «Борнмут».

«Футбол — это бизнес, но, с другой стороны, мы должны заботиться о людях и думать об их ситуациях. Доменику было лучше уйти. Ему немного не повезло в «Ливерпуле». Он был травмирован, когда мог получить место в составе.

Он хорошо тренировался, но трудно длительное время сохранять уверенность в такой ситуации в его возрасте. Ему нужно играть в футбол. «Борнмут» сделал хорошее предложение. Для него это хорошая возможность.

Могла ли ситуация измениться для него в лучшую сторону в «Ливерпуле» во второй половине этого сезона? Может быть, да. Но мы не будем препятствовать своим молодым игрокам, когда видим, что они могут проявить себя лучше в другом месте», — приводит слова Клоппа Goal.