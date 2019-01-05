Вальверде: «Реал» по-прежнему находится в чемпионской гонке

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что мадридский «Реал» продолжает оставаться претендентом на титул чемпиона Испании.



«Реал» по-прежнему находится в чемпионской гонке. Порой наш отрыв кажется слишком большим, но он вовсе не так уж велик. Всего два с половиной матча могут изменить всё. Поэтому считаю, что «Реал» продолжает оставаться нашим конкурентом.

В этом сезоне конкуренция в Примере очень велика. Но мы находимся на первом месте, а это главное", — приводит слова Вальверде AS.

После 17 туров «Барселона» лидирует в чемпионате Испании. «Реал» — на 4-м месте, отставая от каталонского клуба на семь очков.

В 18-м туре «Барселона» на выезде сыграет с «Хетафе», а «Реал» дома встретится с «Реалом Сосьедад». Оба матча состоятся 6 января.