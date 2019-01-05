Источник: Пепе перейдёт в «Монако»

Португальский защитник Пепе Кеплер в ближайшее время станет игроком «Монако», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, Пепе мог вернуться в бывший клуб — «Порту», но предпочёл перейти в «Монако». Португалец является свободным агентом, поэтому достанется монегаскам бесплатно. Напомним, ранее он договорился с руководством «Бешикташа» о расторжении контракта.

В нынешнем сезоне 35-летний Пепе провёл 10 матчей в турецкой Суперлиге и забил три мяча. Также на его счету два забитых мяча в семи встречах Лиги Европы.

Пепе родился в Бразилии, а в возрасте 18 лет переехал в Португалию. Затем принял португальское гражданство и с 2007 года выступает за сборную Португалии.