Пулишич: интерес «Ливерпуля»? Рад, что сделал выбор в пользу «Челси»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич прокомментировал переход в лондонский «Челси». Американец продолжит выступать за немецкий клуб на правах аренды до окончания нынешней кампании.

«Всегда хотел играть в Премьер-лиге. Я на сто процентов привержен «Боруссии» до конца сезона. Хочу, чтобы всё хорошо закончилось. Мне всегда нравился стиль игры «Челси». Считаю, он мне очень подходит.

Интерес «Ливерпуля»? Не хочу говорить об этом. Рад, что сделал выбор в пользу «Челси».

Теперь мне стало легче. Надеюсь, люди понимают моё решение и знают, что я продолжу выкладываться по максимуму, пока выступаю в Германии. Без «Боруссии» я бы не смог осуществить мечту — играть в Англии.

У меня было идеальное начало карьеры. Когда был молод, не знал, правильно ли поступил, приняв решение перейти в «Боруссию». Но теперь уверен, что поступил правильно. Благодарен за всё болельщикам, городу и клубу. Буду очень скучать», — приводит слова Пулишича Goal.