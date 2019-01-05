Новосельцев покинул «Анжи»

«Анжи» объявил об уходе из команды защитника Ивана Новосельцева. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста истёк срок арендного соглашения с махачкалинским клубом. Таким образом, в ближайшее время он вернётся в расположение «Зенита», которому принадлежит. «Анжи» поблагодарил Новосельцева за игру и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

В нынешнем сезоне 27-летний Новосельцев провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, стал автором одного забитого мяча и получил три жёлтые карточки.

Новосельцев перешёл в «Зенит» в 2016 году из «Ростова». Ранее он отправлялся в аренду в «Арсенал». Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2021 года. За сборную России сыграл пять матчей.