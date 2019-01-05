Почеттино: не думаю, что мы собираемся что-то предпринять в это трансферное окно

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино не считает, что клуб будет активен на трансферном рынке этой зимой.
«Не думаю, что мы собираемся что-то предпринять. Достаточно ли у нас сильный состав, чтобы успешно проводить много матчей? Я очень доволен своим составом, но, конечно, всегда можно стать лучше», — приводит слова Почеттино Goal.
Напомним, «Тоттенхэм» не купил и не продал ни одного игрока в минувшее летнее трансферное окно.
«Шпоры», набрав 48 очков, занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Ранее лондонская команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, 1/16 финала Кубка Англии и полуфинал Кубка английской лиги.
Статистика игроков АПЛ доступна на «Чемпионате».
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