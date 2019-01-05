«Реал» вступил в борьбу за защитника «Порту» Милитао

Мадридский «Реал» проявляет интерес к бразильскому защитнику «Порту» Эдеру Милитао, сообщает Marca.

По данным источника, представители «Королевского клуба» на протяжении некоторого времени следят за игрой футболиста, а также за его поведением за пределами поля, и составили положительные отчёты.

«Порту» оценивает Милитао, которого называют «новым Пепе», в € 50 млн. Им интересуется также «Манчестер Юнайтед». Милитао имеет португальский паспорт, поэтому не подпадает под действие квоты на легионеров, не входящих в число игроков не из стран Евросоюза.

20-летний Милитао перешёл в «Порту» прошлым летом из «Сан Паулу» за € 4 млн. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей в чемпионате Португалии и стал автором одного забитого мяча. Его контракт с португальским клубом действует до лета 2023 года.