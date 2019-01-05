Баркли: Фабрегас — один из лучших полузащитников в истории

Полузащитник «Челси» Росс Баркли поделился мнением о хавбеке Сеске Фабрегасе. Ранее сообщалось, что для 31-летнего испанца домашний матч 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (2:0) станет последним в составе лондонского клуба.

«Я следил за игрой Сеска в «Арсенале», «Барселоне» и «Челси». Он очень умён. Я получил огромное удовольствие, выступая с ним за одну команду. Фабрегас играл в сборной Испании, когда она выигрывала всё. Его запомнят как одного из лучших полузащитников в истории», — приводит слова Баркли BBC.

Фабрегас перешёл в «Челси» из «Барселоны» летом 2014 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги хавбек принял участие в 6 матчах.

Ожидается, что Сеск продолжит карьеру в «Монако».