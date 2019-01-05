«Реал» заплатит «Ман Сити» 40% от суммы трансфера, если продаст Диаса в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Браим Диас в ближайшее время перейдёт в мадридский «Реал». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, сумма трансфера составит € 15 млн. Сумма может вырасти ещё на € 7,3 млн за счёт бонусов. Кроме того, «Манчестер Сити» получит 15% от суммы продажи Диаса в другой клуб. При этом, если хавбек будет продан в «Манчестер Юнайтед», доля «горожан» от трансфера составит 40%.

Напомним, контракт испанца с английским клубом истекает через полгода и он отказался продлевать соглашение, несмотря на желание главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы сохранить его в команде.

19-летний Диас перешёл в «Манчестер Сити» из «Малаги» в 2014 году. Сумма трансфера составила € 350 тыс. В этом сезоне он не провёл ни одного матча в чемпионате Англии.