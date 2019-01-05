Источник: Лаллана не покинет «Ливерпуль» в январе

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана не покинет команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, интерес к Лаллане проявлял «Фенербахче», но английский клуб отказался отдать его в аренду. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп рассчитывает на футболиста во второй части сезона.

30-летний Лаллана перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона» за € 31 млн. В нынешнем сезоне он провёл шесть матчей в чемпионате Англии, в которых результативными действиями не отметился. На его счету также два нерезультативных матча в Лиге чемпионов. Его контракт с «красными» действует до лета 2020 года, при этом клуб имеет возможность автоматического продления соглашения ещё на год.