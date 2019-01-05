«Ювентус» отказал «Арсеналу» в обмене Бенатиа на Рэмси

«Арсенал» не сумел договориться об обмене валлийского полузащитника Аарона Рэмси на марокканского защитника «Ювентуса» Мехди Бенатиа. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, туринский клуб, который уже договорился с Рэмси по условиям личного контракта, хотел заполучить хавбека уже в зимнее трансферное окно. «Арсенал» был согласен отпустить хавбека в январе только в обмен на Бенатиа, но получил отказ.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не собирается расставаться с Бенатиа, несмотря на интерес к нему со стороны «Шальке-04» и «Милана».

Напомним, контракт 28-летнего Рэмси с «Арсеналом» истекает через полгода и клубу не удалось договориться с ним о продлении соглашения. В этом сезоне полузащитник провёл 18 матчей в чемпионате Англии, стал автором двух забитых мячей и отдал шесть результативных передач. На счету 31-летнего Бенатиа пять матчей в Серии А. Его контракт с «Ювентусом» действует до лета 2020 года.