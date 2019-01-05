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«Арсенал» вышел в 1/16 финала Кубка Англии благодаря дублю Уиллока

«Арсенал» вышел в 1/16 финала Кубка Англии благодаря дублю Уиллока
Футбол / Англия

В матче 1/32 финала «Арсенала» разгромил «Блэкпул» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Блэкпуле на стадионе «Блюмфильд Роуд». Матч обслуживал арбитр Майк Дин.

Счёт на 11-й минуте открыл Джозеф Уиллок. В конце первого тайма он оформил дубль, увеличив преимущество «канониров». На 82-й минуте счёт довёл до крупного Алекс Айуоби. Благодаря этой победе лондонский клуб вышел в 1/16 финала Кубка Англии.

Напомним, ранее путевки в эту стадию турнира завоевали такие известные клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Эвертон».

Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии

«Бристоль Сити» — «Хаддерсфилд Таун» — 1:0

«Ньюкасл Юнайтед» — «Блэкберн Роверс» — 1:1

«Кристал Пэлас» — «Гримсби Таун» — 1:0

«Норвич Сити» — «Портсмут» — 0:1

Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 20:30 МСК
Блэкпул
Блэкпул
0:3
Арсенал Л
Лондон
0:1 – Уиллок – 11, 0:2 – Уиллок – 37, 0:3 – Айуоби – 82
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:1
Блэкберн Роверс
Блэкберн
0:1 – Дак – 56, 1:1 – Ритчи – 84 (пен)
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
1:0
Гримсби Таун
Клиторпс
1:0 – Айю – 86
Удаления: нет – Фокс, 3
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 20:30 МСК
Бристоль Сити
Бристоль
1:0
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1:0 – Браунхилл – 72
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 20:30 МСК
Норвич Сити
Норидж
0:1
Портсмут
Портсмут
0:1 – Грин – 90+4
Удаления: Хэнли, 15 – нет
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