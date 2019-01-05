«Арсенал» вышел в 1/16 финала Кубка Англии благодаря дублю Уиллока

В матче 1/32 финала «Арсенала» разгромил «Блэкпул» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Блэкпуле на стадионе «Блюмфильд Роуд». Матч обслуживал арбитр Майк Дин.

Счёт на 11-й минуте открыл Джозеф Уиллок. В конце первого тайма он оформил дубль, увеличив преимущество «канониров». На 82-й минуте счёт довёл до крупного Алекс Айуоби. Благодаря этой победе лондонский клуб вышел в 1/16 финала Кубка Англии.

Напомним, ранее путевки в эту стадию турнира завоевали такие известные клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Эвертон».

Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии

«Бристоль Сити» — «Хаддерсфилд Таун» — 1:0

«Ньюкасл Юнайтед» — «Блэкберн Роверс» — 1:1

«Кристал Пэлас» — «Гримсби Таун» — 1:0

«Норвич Сити» — «Портсмут» — 0:1