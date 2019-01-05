Уорнок: разочарован в «Ливерпуле», мне пообещали, что Клайн перейдёт в «Кардифф»

Главный тренер «Кардифф Сити» Нил Уорнок сказал, что «Ливерпуль» нарушил предварительную договорённость, отдав защитника Натаниэла Клайна в аренду «Борнмуту».

«Я разочарован в Клайне. Лично знаю его, он дебютировал в моей команде. Но я разочарован не только в нём, но и в «Ливерпуле», потому что мне никто не позвонил.

Увидел по телевизору, что Натаниэл перешёл в «Борнмут», хотя на этой неделе мне пообещали, что он мой игрок. Считаю это позором и отсутствием класса.

Я отказал трём футболистам, пока ждал завершения трансфера Клайна. Упустил двух защитников и форварда, поэтому вдвойне разочарован», — цитирует Уорнока Sky Sports.

Натаниэл выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. До перехода в мерсисайдский клуб игрок защищал цвета «Саутгемптона» и «Кристал Пэлас».