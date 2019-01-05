Источник: «Бавария» выкупила 18-летнего защитника «Далласа»

Мюнхенская «Бавария» выкупила у клуба MLS «Даллас» защитника Криса Ричардса. Сумма трансфера составляет $ 1,5 млн. Ещё $ 500 тыс. американский клуб может получить в качестве бонусов, сообщает Goal.

Ричардс перешёл в «Баварию» на правах аренды летом 2018 года. За основную команду мюнхенцев 18-летний игрок провёл три матча в Международном кубке чемпионов, после чего присоединился к молодёжному составу.

В соглашении между «Баварией» и «Далласом» прописан пункт, согласно которому американский клуб получит 40%, если действующие чемпионы Германии в будущем продадут Криса.

«Бавария», набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. 18 января команда Нико Ковача на выезде проведёт матч 18-го тура с «Хоффенхаймом».