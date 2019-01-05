Хесе может впервые сыграть в этом сезоне в матче Кубка Франции с «Понтиви»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель готов предоставить шанс испанскому нападающему Хесе Родригесу в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Понтиви», который состоится завтра, 6 января. Об этом сообщает AS.

По сведениям издания, на Тухеля произвела впечатление работа Хесе на тренировках. В последние недели форвард сбросил семь килограммов, занимаясь под руководством персонального тренера.

25-летний Хесе перешёл в «ПСЖ» летом 2016 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 25 млн. Однако испанцу не удалось закрепиться в основном составе французского клуба и он отправлялся в аренду в «Лас-Пальмас» и «Сток Сити». Прошлым летом он вернулся в «ПСЖ», но не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.