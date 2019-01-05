Месси может вернуться в сборную Аргентины в матче на «Сантьяго Бернабеу»

Сборная Аргентины планирует провести товарищеский матч с командой Венесуэлы в Испании. В этой встрече в национальную аргентинскую команду может вернуться нападающий «Барселоны» Лионель Месси, сообщает Marca.

По данным источника, аргентинская федерация футбола в данный момент ведёт переговоры о месте проведения матча. Рассматриваются варианты с «Камп Ноу» в Барселоне, а также с «Сантьяго Бернабеу» и «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Встреча может состояться 22 или 26 марта.

Напомним, Месси приостановил выступления за сборную Аргентины после чемпионата мира — 2018, на котором его команда дошла до 1/8 финала, проиграв будущему чемпиону — команде Франции (3:4).

31-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, забив 65 голов в 128 матчах. В составе национальной команды он стал финалистом ЧМ-2014.