Э. Азар: Фабрегас уже немного стар, но всё ещё хорош

Нападающий «Челси» Эден Азар поделился мнением о полузащитнике Сеске Фабрегасе. Ранее сообщалось, что для 31-летнего испанца домашний матч 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (2:0) станет последним в составе лондонского клуба.

«После пяти лет могу сказать, что мне повезло играть вместе с Фабрегасом всё это время. В первый год, когда он присоединился к клубу, мы выиграли дубль. Сеск хорош как на поле, так и за его пределами, а ещё он отличный друг. Надеюсь, его ждёт светлое будущее. Он уже немного стар, но всё ещё хорош», — приводит слова Азара Goal.

Фабрегас перешёл в «Челси» из «Барселоны» летом 2014 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги хавбек принял участие в 6 матчах.

Ожидается, что Сеск продолжит карьеру в «Монако».