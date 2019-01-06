Фабрегас: не могу ничего сказать из уважения к «Челси», но все знают ситуацию

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас прокомментировал информацию о том, что домашний матч 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (2:0) стал для него последним в футболке лондонского клуба.

«Мои слёзы, когда я уходил с поля? Обстоятельства взяли верх. Не ожидал, что всё произойдёт в этой игре. Я не могу ничего сказать из уважения к «Челси», но все знают ситуацию. Время летит. Кажется, что на прошлой неделе я только начинал играть в футбол на профессиональном уровне, а сегодня за моей спиной уже 15 лет.

У меня есть небольшой совет для молодых игроков: наслаждайтесь каждой секундой. Футболисты должны быть готовы играть каждые три дня. Мы выслушиваем критику и похвалу, переживаем взлёты и падения, но время летит незаметно», — приводит слова Фабрегаса Goal.

Сеск перешёл в «Челси» из «Барселоны» летом 2014 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 31-летний хавбек принял участие в 6 матчах.

Ожидается, что Фабрегас продолжит карьеру в «Монако».