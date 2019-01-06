«Ювентус» намерен продлить контракт с Мойзе Кином

Джованни Кин, брат нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина, сообщил, что туринский клуб ведёт переговоры о продлении контракта с молодым форвардом.

«Мойзе рад, что им интересуется так много команд. Но если такой клуб, как „Ювентус“, просит его остаться, то это является поводом для гордости.

Могу подтвердить, что мы уже говорили о новом контракте с «Ювентусом». Это демонстрирует веру клуба в Кина. Если бы в клубе не верили в Мойзе, то отпустили бы его. Я всегда говорил ему не обращать внимания на слухи, а сосредоточиться на том, что клуб делает для него", — приводит слова Джованни Кина Football Italia.

В нынешнем сезоне 18-летний Кин провёл один матч в чемпионате Италии, проведя на поле две минуты. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.