Джано — Самедову: легенда, спасибо тебе за всё

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе попрощался с полузащитником красно-белых Александром Самедовым, который покинул московский клуб.

«Легенда, спасибо тебе за всё. Мне было очень приятно провести эти два года с тобой. Буду скучать, братик», — написал Ананидзе в своём «инстаграме».

Напомним, что «Спартак» досрочно расторг с Самедовым контракт, который действовал до лета этого года.

34-летний Самедов является воспитанником «Спартака». Он выступал за «Спартак» с 2002 по 2005 год, а также с 2017 года. В составе красно-белых он стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны. Всего Самедов провёл за «Спартак» 109 матчей во всех турнирах и стал автором 15 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что Ананидзе может покинуть московский клуб зимой, отправившись в аренду. Одним из вариантов продолжения карьеры хавбека был голландский «Витесс».