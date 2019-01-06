Юмтити приступит к тренировкам «Барселоны» через две недели

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о восстановлении защитника Самуэля Юмтити после травмы колена.

«Думаем, что через пару недель Юмтити сможет начать тренировки с командой. Вижу его в хорошем расположении духа. Хотя я и хочу выглядеть оптимистом, но мы готовы его ждать столько, сколько будет нужно», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

Напомним, что 25-летний Юмтити пропустил почти два месяца из-за травмы колена. 24 ноября он отыграл все 90 минут в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1), однако через несколько дней после матча вновь почувствовал дискомфорт в колене на тренировке.

В нынешнем сезоне Юмтити провёл семь матчей в чемпионате Испании, отметился одной голевой передачей, а также получил три жёлтые карточки.