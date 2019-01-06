Самедов может стать игроком «Кайрата»

Российский полузащитник Александр Самедов может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает Kazfootball.



По информации источника, в услугах 34-летнего российского футболиста заинтересован «Кайрат», который рассматривает возможность приобретения Самедова в связи с уходом Исаэля. Напомним, ранее за «Кайрат» выступал другой российский футболист — Андрей Аршавин.



5 января стало известно, что московский «Спартак» расторг контракт с Самедовым по соглашению сторон.



34-летний полузащитник является воспитанником «Спартака». Он дебютировал в составе первой команды в ноябре 2002 года. С 2005 по 2017 год Александр выступал за другие московские клубы, а в 2017-м вернулся в стан красно-белых и вместе с командой стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Самедов провёл за «Спартак» 109 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Самедовым