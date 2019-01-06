Эриксен признан лучшим футболистом Дании по итогам 2018 года

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен признан футболистом 2018 года в Дании, сообщает B.T. Для определения лучшего футболиста года проводилось голосование среди датских тренеров.



Эриксен выступает в составе «Тоттенхэма» с 2013 года. Действующее соглашение датчанина с лондонцами рассчитано ещё на 18 месяцев.



В минувшем сезоне датский полузащитник принял участие в 37 матчах за лондонцев в английской Премьер-лиге, записал на свой счёт 10 голов и отдал 11 результативных передач. Также на чемпионате мира — 2018 сборная Дании вместе с Эриксеном показала достойный результат и вышла в 1/8 финала турнира, где уступила будущим серебряным призёрам мундиаля из Хорватии.



После 21 тура «Тоттенхэм» набрал 48 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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