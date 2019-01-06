«Барселона» уверена, что сможет заполучить Ф. де Йонга следующим летом

Руководство «Барселоны» уверено, что в следующее летнее трансферное окно команду сможет усилить полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг, несмотря на большой интерес со стороны «ПСЖ», сообщает Mundo Deportivo.

Действующие чемпионы Франции готовы заплатить за де Йонга € 80 млн, однако игрок предпочитает продолжить карьеру в стане сине-гранатовых.

Френки перешёл в «Аякс» в 2015 году. В нынешнем сезоне нидерландской Эредивизии хавбек записал в актив 3 мяча в 15 встречах. Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

«ПСЖ», набрав 47 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Барселона» (37) занимает первое место в испанской Примере. Обе команды вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.