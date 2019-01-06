Источник: Азмун согласился на переход в иранский клуб «Трактор Сази»

Нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун достиг договорённости о переходе в иранский клуб «Трактор Сази», сообщает Tasnim News Agency.



По информации источника, 24-летний иранский футболист перейдёт в новый клуб после розыгрыша Кубка Азии. На данный момент Азмун находится в расположении национальной команды Ирана. Его контракт с российским клубом действует до лета 2020 года. Ранее сообщалось об интересе к Азмуну со стороны ряда европейских команд.



Азмун выступает в составе «Рубина» с 2017 года. В нынешнем сезоне иранский нападающий принял участие в 14 матчах за казанский клуб в Российской Премьер-Лиге, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. На чемпионате мира — 2018 сборная Ирана вместе с Азмуном не смогла преодолеть групповой этап турнира.