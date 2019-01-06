Клопп: если «Ливерпуль» выиграет Кубок Англии, нам сразу напомнят о титулах АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что критика в адрес его команды из-за отсутствия трофеев в последние годы не прекратится, пока ей не удастся стать чемпионом английской Премьер-лиги.

«Когда со мной говорят о трофеях, звучит мнение, что мы должны стараться выиграть всё. Но если мы выиграем Кубок Англии, люди сразу вспомнят, что «Ливерпуль» уже давно не побеждал в чемпионате. Мы не можем изменить мысли других.

Команда должна стараться показывать максимум во всех матчах. До этого времени нам удавалось демонстрировать хороший футбол. Постараемся продолжить в том же духе, а потом посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Клоппа Goal.

«Ливерпуль», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ.