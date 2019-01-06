«Челси» готов предложить «ПСЖ» £ 50 млн за Кавани

Руководство лондонского «Челси» в это трансферное окно намерено предложить «ПСЖ» £ 50 млн (около € 55,8 млн) за нападающего Эдинсона Кавани, сообщает Daily Express.

Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Контракт 31-летнего уругвайца с действующими чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2019/20.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Эдинсон забил 10 голов и отдал одну результативную передачу в 11 матчах. В Лиге чемпионов форвард записал в актив 2 мяча и 1 голевой пас в 6 встречах.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб ведёт переговоры с «Миланом» и «Ювентусом» о трансфере нападающего Гонсало Игуаина.

«Челси», набрав 44 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 12 января команда Маурицио Сарри на домашнем стадионе проведёт матч 22-го тура с «Ньюкасл Юнайтед».