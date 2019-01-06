Мората эмоционально попрощался с Фабрегасом, который уходит из «Челси»

Нападающий «Челси» Альваро Мората на своей странице в «Инстаграме» пожелал удачи в будущем полузащитнику Сеску Фабрегасу, который близок к переходу в «Монако».

«Ты не знаешь, как сильно я буду скучать по тебе! Спасибо тебе и твоей замечательной семье, что помогли нам всеми возможными способами. Спасибо за все моменты, которые мы пережили вместе. Удачи во всём!» — написал Мората.

Фото можно посмотреть на странице Альваро Мораты в «Инстаграме».

Фабрегас перестал регулярно выходить на поле с приходом в «Челси» главного тренера Маурицио Сарри. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 31-летний испанец принял участие только в шести матчах.

«Челси», набрав 44 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 12 января команда Маурицио Сарри на домашнем стадионе проведёт матч 22-го тура с «Ньюкасл Юнайтед».