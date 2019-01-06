Тошак — о переходе Рэмси в «Ювентус»: Аарон не должен совершить ошибку Бэйла

Бывший главный тренер сборной Уэльса Джон Тошак посоветовал валлийскому полузащитнику «Арсенала» Аарону Рэмси, который близок к переходу в «Ювентус», отсрочить трансфер.



«Рэмси всегда был талантливым игроком, но я не знаю, могу ли назвать его звездой футбола. На данный момент он играет за крупный клуб, а скоро будет выступать в огромной команде. Это много говорит о его классе, но „Ювентусу“ стоит сразу разобраться с его лучшей позицией.



Я бы порекомендовал всем, футболистам и не только, уехать за границу. Я начал тренировать в других странах, чтобы познакомиться с новыми культурами. Я прекрасно знаю, что британским игрокам нелегко переехать за границу. Важно, чтобы Аарон не совершил той же ошибки, что совершил Бэйл, перейдя в „Реал“. Он должен выучить местный язык прямо сейчас. Возможно, ему лучше присоединиться к „Ювентусу“ летом, а не в зимнее трансферное окно», — приводит слова Тошака La Gazzetta dello Sport.

Источник: Рэмси подписал с «Ювентусом» предварительное соглашение