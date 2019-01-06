«Бавария» оштрафовала Рибери за грубый ответ на критику в социальных сетях

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что клуб принял решение оштрафовать полузащитника команды Франка Рибери за грубый ответ на критику в социальных сетях.



Напомним, француз опубликовал видео в своём «твиттере», как знаменитый повар Нусрет Гёкче по прозвищу Salt Bae подаёт ему «золотой стейк» стоимостью € 1200. После этого многие пользователи Сети раскритиковали футболиста. Рибери резко отреагировал на критику и оскорбил людей, оставивших негативные комментарии.



«Он использовал слова, которые не допустимы для игрока „Баварии“. Франк как футболист нашего клуба должен быть примером для подражания. Вчера мы провели с ним основательную беседу. Я сообщил Франку, что клуб принял решение оштрафовать его. Он принял это наказание», — приводит слова Салихамиджича официальный сайт «Баварии».

Рибери грубо ответил на критику за поедание «золотого стейка»