Гвардиола: к победам быстро привыкаешь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что очень доволен отношением к делу со стороны опытных игроков команды.

«Я очень уважаю игроков, которые выступают 10, 11, 12 лет и каждый год усердно работают. Уважаю их больше всего. Каждый может провести исключительный сезон, шесть месяцев или несколько лет. Но такие игроки, как Венсан Компани, Давид Сильва, Серхио Агуэро и Николас Отаменди, каждый год выходят на поле с желанием выиграть всё больше и больше. К победам быстро привыкаешь», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Манчестер Сити», набрав 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. 14 января «горожане» на своём стадионе проведут встречу 22-го тура с «Вулверхэмптоном».