Главный тренер иранского «Трактор Сази» опроверг информацию о переходе Азмуна

Главный тренер иранского клуба «Трактор Сази» Мохаммад Тагави опроверг информацию, что руководство достигло договорённости о переходе в команду нападающего казанского «Рубина» Сердара Азмуна.

«Азмун — отличный футболист и игрок сборной Ирана, но у меня нет новостей о его переходе в «Трактор». Он может стать игроком хорошего европейского клуба, однако, насколько мне известно, нет никаких разговоров о его трансфере в нашу команду. Знаю, что несколько месяцев назад Сердар встречался с владельцем «Трактора», но у меня нет никаких новостей касательно его перехода», — приводит слова Тагави Asriran.

Азмун выступает в составе «Рубина» с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 14 матчах.