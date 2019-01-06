Шевченко: Гаттузо идеально подходит «Милану»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, ранее выступавший в составе «Милана», поделился мнением о нынешнем состоянии итальянской команды.



«Клубу необходимо вернуться в Лигу чемпионов, потому что именно там и должен быть „Милан“. Думаю, команда делает всё возможное. Нынешний „Милан“ — долгосрочный проект. Его необходимо спокойно и основательно строить, чтобы сначала вернуть свои позиции в Италии, а затем и в Европе. Для этого нужно время и терпение.



«Ювентус» — самая сильная команда Серии А. Практически никто в Италии не может доставить туринцам проблемы. Обойти «Ювентус» в борьбе за титул сложно, легче обыграть его в отдельно взятом матче. Если «Милан» сосредоточится и подготовится, он сможет это сделать.



На Игуаина сейчас оказывается сильное давление, ему не повезло. Сейчас за ним наблюдают все. Гонсало — отличный игрок, но он всё не может определиться со своим будущим. Думаю, если «Милан» выйдет в Лигу чемпионов, он останется и докажет, что ему не всё равно.



Гаттузо идеально подходит на должность главного тренера «Милана». Мне нравится его приверженность клубу. Важно поддерживать его, потому что именно он даёт «Милану» индивидуальность и чувство принадлежности. Он идеальный человек для этого «Милана». Я рад, что клуб верит в него», — приводит слова Шевченко Football Italia.

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