Бюрки приостановил карьеру в сборной Швейцарии

Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки решил приостановить карьеру в сборной Швейцарии.



«Дорогие болельщики! Я решил приостановить карьеру в сборной как минимум на год. Знайте, этот шаг дался мне не так просто, я действительно долго размышлял об этом. Защищать флаг родной страны — это по-прежнему честь для меня. Я наслаждался каждой секундой, проведённой на поле с этой командой. И я не исключаю своего возвращения в будущем.



Но после шести лет и трёх турниров со сборной Швейцарии я решил сосредоточиться на своём клубе, дортмундской „Боруссии“. Надеюсь, молодые швейцарские вратари воспользуются возможностью и проявят себя. Я прошу понять моё решение. Обещаю, я буду самым преданным фанатом сборной Швейцарии и буду постоянно поддерживать команду», — написал Бюрки в «Инстаграме».